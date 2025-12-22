Řídil investice i Pilulku pro Tomáše Čupra. Teď přestupuje do jiného dravého byznysu s miliardami
Peter Klekner strávil poslední roky prací pro zakladatele Rohlíku. Nově má na starost investiční zázemí Pavla Řeháka a jeho Directu.
Byla to mise, která trvala něco málo přes dva roky a Peter Klekner si v ní užil spoustu byznysového dobrodružství. Zkušený šestačtyřicetiletý manažer nakonec po odchodu z čela zresuscitované společnosti Pilulka končí i v celé skupině TCF Capital, což je investiční společnost Tomáše Čupra. Zakladatel Rohlíku ji před více než dvěma lety oficiálně startoval právě s Peterem Kleknerem. Rodák z Košic se nyní stěhuje za novou příležitostí. Laso mu hodil další dravý podnikatel Pavel Řehák.
Od listopadu je Peter Klekner výkonným ředitelem Řehákovy investiční skupiny VIGO Investments. „V TCF Capital jsem od začátku nastupoval s tím, že to bude časově omezená role – cílem bylo nastavit a rozjet investiční aktivity. Po necelých dvou letech jsme projekt předali do běžného fungování. Tomášovi Čuprovi jsem vděčný za důvěru, příležitost i skvělou spolupráci. Nově jsem přijal nabídku od Pavla Řeháka a pomáhám budovat jeho osobní family office a investiční zázemí skupiny Direct,“ uvedl Peter Klekner pro CzechCrunch.
Jde tedy o podobný princip jako v případě Tomáše Čupra, který pod značkou TCF Capital seskupuje většinu svých investičních aktivit. Největším aktivem je v jeho případě celá skupina online supermarketů Rohlik Group, dále do ní patří například technologické projekty včetně vývojářského studia Quantum Spring, logisticko-softwarové platformy Veloq či AI startupu Duvo pro automatizaci firemních procesů. Anebo investice v oblasti zdraví a longevity, jako je startup Macromo, výrobce kojenecké výživy Töpfer nebo společnost Pilulka.
Řadu z těchto investic měl z pozice CEO celého TCF Capital na starosti právě Peter Klekner, který nakonec v posledním roce strávil nejvíce času jako dočasný výkonný ředitel přímo v Pilulce. Tu se rozhodl Tomáš Čupr zachránit z velkých problémů a firma pod jeho dohledem a Kleknerovým vedením prošla dramatickou ozdravnou kúrou, aby přežila. Letos v září pak Pilulka představila nové vedení, přičemž Petera Kleknera nahradil Petr Toupal. Sám slovenský manažer nakonec skončil i v TCF Capital. Kdo bude jeho nástupcem, zatím není oficiálně známo.
Nově bude mít Klekner na starosti jiné mnohamiliardové investiční aktivity. Jako CEO Vigo Investments bude dohlížet na správu rodinného majetku Pavla Řeháka, který prostřednictvím své skupiny většinově vlastní společnosti sdružené pod značkou Direct family. Její součástí jsou například pojišťovna, prodej a servis nových i ojetých vozů, aplikace Fidoo pro správu firemních financí, investiční platforma Fondee a také divize spojené s vývojem a IT nebo nemovitostmi. Letos pak Direct koupil také rakouskou banku A1 Bank.
Pavel Řehák a spol. rozjeli v posledních letech mohutnou expanzi ve všech oblastech, ať už jde o růst stávajících byznysů, akvizice nových firem, nebo nabírání peněz prostřednictvím nově otevřených fondů. Podílet se na ní nyní bude také Peter Klekner, který se sice narodil v Košicích, díky své mamince má ale také maďarské kořeny. I proto strávil nějakou dobu při své štaci ve Philipsu v Budapešti, aby se do Maďarska přes zastávku v L’Oréalu vrátil a řídil tam pro Tomáše Čupra tamní pobočku Rohlíku, která se jmenuje Kifli.hu.
Nyní se Peter Klekner stává další z řady personálních akvizic skupiny Direct, která loni utržila téměř deset miliard korun a v letošním roce cílí zhruba na 12,5 miliardy. Hned několik klíčových společností letos získalo nové výkonné ředitele. Do čela Direct auto nastoupil David Hofman, leasingovku Birne vede Pavel Prouza a do čela projektu Fidoo se postavil Jiří Švejcar, který aktuálně dohlíží také na rozvoj celé finanční divize včetně A1 Bank. Už před dvěma lety pak došlo k posílení nejvyššího managementu skupiny, kdy se partnery a menšinovými akcionáři stali Aleš Stýblo a Karel Soukeník.