Úplná svoboda, žádné deadliny, to mám rád. Autor miliardového česko-slovenského hitu odhaluje nový projekt
Ján Ilavský je spoluautorem herního hitu Beat Saber. Po lukrativním prodeji teď představuje svou novou hru Inversion Day.
Stál u zrodu jedné z nejúspěšnějších česko-slovenských her všech dob. Ta byla až takový hit, že ji za miliardy korun koupil facebookový král Mark Zuckerberg, respektive jeho společnost Meta. Z nejvyšších pater videoherního byznysu se ale vývojář Ján Ilavský vydal takříkajíc zpátky ke kořenům. „Žádné deadliny, žádní producenti, žádné seznamy úkolů, úplná svoboda. To mám rád,“ popisuje svůj pracovní režim, ve kterém vzniká jeho nový počin.
Nejdřív pár slov o Beat Saberu. Ze hry, v níž ve virtuální realitě sekáte do barevých kostek v rytmu známých songů, se stal absolutní fenomén. Stvořili ho přátelé ze střední školy Ján Ilavský a Vladimír Hrinčár, ke kterým se později přidal český hudebník Jaroslav Beck. Jejich studiu Beat Games přinášel miliardy korun ročně, v roce 2019 přišel zmiňovaný prodej společnosti Meta v odhadovaném řádu miliard korun. Jenže kam se po takovém kariérním vrcholu můžete vydat?
V případě Jána Ilavského to nebyla kdovíjak překvapivá destinace. Slovenský rodák v letech po Beat Saberu stále zůstal u videoher. Jen rozsah a rozpočet se změnily. „Pracoval jsem na několika nápadech, ale ani jeden mě nepřesvědčil natolik, abych ho dotáhl do plnohodnotého vydání. Jenže hodnotit hry před tím, než jsou hotové, je složité. Vždyť v jednu chvíli nám ani Beat Saber nepřipadal dost dobrý k vydání,“ popisuje. Každopádně tenhle pocit je pryč – a Ilavský představuje svou herní novinku.
Možná vás překvapí, že projekt, u kterého Ilavský změnil názor, původně vznikl za pouhých 48 hodin. A i když jde o jeho první „pořádnou“ hru v éře po Beat Saberu, svým způsobem se právě k hitu pro virtuální realitu vrátil. Vlastně ne k němu, ale k parťákům, se kterými na Beat Saberu pracoval. U nedávno odhalené hry Inversion Day se setkali staří známí na mezinárodní akci Global Game Jam, během níž měli jen dva dny k vytvoření hratelného prototypu.
„Na hře jsme pracovali tři. Bývalý game director Josh Joynes vytvořil všechny úrovně, já dal dohromady game design, grafiku i kód a Vlado Hrinčár nám pomohl s pár efekty,“ popisuje Ilavský beatsaberovské bratrstvo, jež Inversion Day přivedlo na světlo světa. Přitom na game jamu měla tahle spolupráce skončit. „Ale Josh mě přesvědčil, abychom hře dali ještě tak týden a vydali ji,“ vzpomíná Ilavský. To bylo v únoru, takže nejspíš tušíte, že u pouhého týdne nezůstalo.
„Během těch sedmi dní jsme sice vytvořili přes stovku úrovní, ale taky jsme dostali hromadu nápadů, jak hru udělat ještě zajímavější. Najednou z toho týdne byly čtyři měsíce a v práci pokračujeme,“ vysvětluje vývojář. Ty nápady jsou znát na první pohled, Inversion Day totiž k základní hratelnosti klasické skákačky přidává neobvyklý herní mechanismus. Své okolí můžete – jak už název napovídá – invertovat. Tedy obrátit. Z plošiny udělat prázdno, z prázdnoty plošinku…
Cílovka Inversion Day tak nejsou úplně sváteční hráči. „Ačkoliv si dovedu představit, že první část hry bude i jim dost přístupná. Tu by měl zvládnout každý, kdo se nebojí trochu přemýšlet,“ popisuje Ilavský. „Další vrstvy ale už budou o dost náročnější a na sto procent Inversion Day projdou asi jen zkušení řešitelé hádanek,“ láká náročné publikum, jehož je sám zástupcem. „Logické plošinovky jsou můj nejoblíbenější žánr,“ přiznává Ilavský. A také dodává, že menší hra mu po miliardovém příběhu Beat Saberu náramně vyhovuje.
„Je to samozřejmě rozdíl, starat se o rozeběhnutou hru s velku hráčskou základnou, nebo zakládat projekt od nuly. Momentálně se přikláním spíš k práci v malému týmu a necítím žádnou potřebu vytvářet něco, na čem musí spousta lidí trávit spoustu času,“ říká otevřeně spoluautor Beat Saberu či dřívější hry Chameleon Run. „Žádné deadliny, žádní producenti, žádné seznamy úkolů, úplná svoboda. To mám rád,“ dodává Ilavský s úsměvem.
Prodej jeho nejslavnějšího díla Zuckerbergovu impériu nicméně Ilavskému nepřihrál pouze finance či čas na tvorbu další videohry. „V posledních letech se snažím najít ideální rovnováhu mezi rodinou, sportem a prací. A práce z toho tvoří v podstatě tu nejmenší část,“ popisuje své příjemné současné nastavení. Ale přesto i v téhle pohodě Jána Ilavského od her neoddělíte: „Nápadů na další projekty mám spoustu a myslím, že se jen tak nezastavím. A všechny se týkají her.“
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