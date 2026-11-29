Gastroprůvodce po Brně. Najdete tu nejlepší kávu v Česku, skvělý cheeseburger za stovku i ikonické bary
Būcheck nebo Pickle, mámivé Maneko i nejlépe hodnocená kavárna v Česku. A taky několik podniků, které najdete v Michelinu. Na co máte v Brně chuť?
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Říká se, že Brno má snad nejvíc kaváren s výběrovou kávou na hlavu na světě. Tak úplně pravda to nejspíš nebude, je to ale místní legenda, která dobře odráží, jak silná je tu kávová kultura. Ne nadarmo taky najdete podle evropských kávových nadšenců ty nejlepší české kavárny právě tady. Jihomoravská metropole se ale pyšní celou řadou zajímavých podniků a několik z nich potkáte i v michelinském průvodci. Tak se pojďte podívat na náš výběr, který vzniká ve spolupráci se společností Storyous, a poznejte místa, která máme nejradši my.
Monogram Espresso Bar
Malý espresso bar je stálicí brněnské speciality coffee scény a pravidelně se objevuje i v mezinárodních kávových průvodcích. Na mlýncích rotují zrna od českých i mezinárodních pražíren, prostor je minimalistický a v době špičky bývá plno. Na jídlo ani dlouhou práci u notebooku tu místo není, na nejlepší flat white v centru ale ano.
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Au Lait Espresso Bar
Majitelé Au Lait sbírali zkušenosti v Monogramu a svůj podnik na Veveří otevřeli v podobném duchu. Káva je skvělá, místo malé a útulné. K zakousnutí mají pár drobností, které si můžete dát u velkého společného stolu. Pokud tedy chytnete místo.
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Punkt.
Brněnská klasika, která letos slaví deset let a zahrnuje už tři pobočky. První Punkt na Bayerově otevřel v únoru 2016, pak přibyla vlastní výrobna pečiva a dortů, v roce 2022 espresso bar na Štefánikově a za ním i vlastní pražírna. Letos pak další pobočka na Starobrněnské. Štefánikova je rychlejší espresso bar, ve zbývajících pobočkách si příjemně posedíte.
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Buchta B a Buchta D
Buchty jsou kavárny Tomáše Niederleho a Kačí Olivové, kteří sbírali zkušenosti ve skotském Glasgow a dnes v Brně pořádají kávové soutěže. Zakládají jak na domácích buchtách, tak mezinárodních jídlech, a zatímco Buchtu B najdete ve městě, do D se vchází přímo z 1. nástupiště na hlavním nádraží. Káva tu je z místních pražíren, pečivo zase od pekáren jako Mama Stella, Kobliha, William & Thomas. Své místo tu má i samoobslužná čepovací stanice na batch brew.
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Večerka
Projekt baristů Tomiho (Duc Minh Nguyena) a May Tran Hau začínal jako bistro na Pekařské, kde se česká kuchyně potkávala s vietnamskou, třeba v pho s játrovými knedlíčky nebo asijsky pojaté koprovce. Dnes Večerka funguje jako menší espresso bar v centru: výběrová káva, domácí dezerty, lehký oběd a zrna na doma, aktuálně provozuje i malý venkovní stánek. Tomi je mimochodem i jedním ze spoluzakladatelů restaurace Soyshi a kávu vysvětluje na sítích milionům sledujících.
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Hrnček
Tenhle podnik se rozjel v dřevěné budce bez elektřiny na konečné tramvaje v Komárově. Punkový styl a osobní přístup mu přinesly komunitu, se kterou se po čase přestěhoval o pár metrů vedle do plnohodnotné kavárny. Od roku 2022 má i vlastní pražírnu (dříve Liškafé, od jara 2026 také pod jménem Hrnček), na mlýncích bývají dvě espressa a dva batche z vlastních pražíren a v kavárně se pořádají veřejné cuppingy. A podle žebříčku aplikace European Coffee Trip právě tady mají tu nejlepší kávu v Česku.
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Dezertína
Tuhle cukrárnu vytvořila Zuzana Zuzáková, která s Peterem Szamuhelem vybudovala i food truck Būcheck. Protože sama drží bezlepkovou dietu, nějakou dobu ladila těsto na croissanty, které se staly ikonou brněnské scény. Z laminovaného těsta dnes vzniká celá plejáda sladkého pečiva a vedle něj ještě spousta dalšího a před malou prodejnou se pravidelně tvoří fronty a záhy bývá vyprodáno.
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William & Thomas Bakery
Dva kamarádi, kteří začínali pečením v garáži, mají dnes v Brně šest prodejen. Chleba, bagety a máslové croissanty z jejich značky dělají jednu z nejspolehlivějších adres na ranní pečivo. Jejich výrobky najdete i v řadě brněnských kaváren a jednu pobočku (a další je v procesu) pak i v Praze.
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Kobliha Brno
Jak už název napovídá, tahle pekárna se specializuje na jedinou věc, a sice koblihy. Na ty marmeládové ale zapomeňte, k mání jsou třeba koblihy s krupicovou kaší, nutellové bombolone, karamelový pretzel crunch a spousta dalších. Fantazii se meze nekladou a chutím už vůbec ne! Loni pak Kobliha vykročila i do Prahy a její pobočku najdete ve Vršovicích.
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Sorry, pečeme jinak
Cukrárna Šárky Divácké dělá, jak už je asi jasné, sladké úplně jinak, než byste čekali. Proslavil ji mechový dort a odvážné kombinace, jako dort zdobený cvrčky nebo s majonézou. Vedle dortů na přání a svatebních dortů je tu i kavárna s drobnými sladkostmi.
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Ještě jednu
Až budete mít chuť na řemeslnou zmrzlinu – nebo zmrzlinové dezerty – zajděte do podniku Jakuba Gavora. V kelímcích si vyberete z devíti stálých příchutí, ve špachtlové formě je k mání šest variant, dvě oříškové, dvě krémové a dva sorbety. Ještě jednu najdete i ve spoustě brněnských podniků a objednávat ji můžete i na Rohlíku.
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Eggo
Eggo začalo jako food truck na brněnských trzích a jeho zakladatelé z něj postupně udělali snídaňovou mekku. Už nějakou dobu ho najdete v kamenné podobě, loni pak prošlo faceliftem, který někdejší „fine diningové“ snídaně vyměnil za dostupnější a rychlejší koncept s punkovým interiérem. Průvodce Gault&Millau Eggo loni vyhlásil nejzajímavějším nehodnoceným podnikem.
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Būcheck
Legendární food truck Petera Szamuhela a Zuzany Zuzákové je už deset let místem, do kterého se sjíždějí milovníci burgerů a dalších streetfoodových lahůdek z širokého okolí. Vyhlášené je místní trhané maso a i neotřelé kombinace chutí a na Zelném trhu, kde truck stabilně stojí, se pořád tvoří fronty.
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Pickle
Dvojice, která stojí za Būcheckem, letos otevřela i svůj fast food. Má extrémně jednoduchou nabídku – dva druhy cheeseburgerů (oba za 125 korun!), hranolky a colu. Lidi se tu protočí rychle, ale i tady se stojí fronty, protože zvlášť klasický cheese je jednoduše skvělý. Při otvíračce prý počítalo s prodeji kolem tří set burgerů, některé dny jich je ale až dvanáct set.
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Maneko
Panasijská restaurace a bar, kde vám bude přecházet zrak, otevřel loni začátkem prosince. Zajdete si sem na jídlo, které sahá od sushi po grilovaná masa a nechybí ani lokální varianta na KFC kuře (jen v tomto případě jde o Korean Fried Chicken v nadýchané bulce bao). Novinkou je degustační menu, které předvádí průřez tím nejlepším z menu, za vyzkoušení stojí ale i drinky s jemně řezaným ledem. Michelin pak letos Maneko zařadil i do svého výběru.
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Bar, který neexistuje
Legendární bar newyorského střihu, který od roku 2012 udává tón brněnské koktejlové scéně, je prvním podnikem skupiny Lidi z Baru a je to jejich klíčový podnik. Místní menu se jmenuje „Citoslovník“ a spojuje každý signature koktejl s cizím slovem a jeho významem, takže se tu i něco naučíte. A zahrnuje i parádní burgery. Otevřeno je denně až do brzkých ranních hodin.
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Super Panda Circus
Další podnik Lidí z Baru je extravagantní, s divadelně-cirkusovou atmosférou a Asií inspirovanými zážitkovými drinky. Návštěva tady má být zážitek, od toho, že projdete oponou, posadíte se na tribunu a budete odtamtud sledovat zručnost místních barmanů. A taky tu dost možná ochutnáte nejpovinnější drinky svého života.
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Whiskáč na Gorkého
Nástupce Whisky baru, který tu stával od začátku devadesátých let a později fungoval jako Whisky bar, který neexistuje. Své minulosti ale dostojí víc než se ctí, v letošním hodnocení Gourmet Brno 2026 vyhrál kategorii Bar. Na baru je přes 170 lahví whisky z celého světa a dvacet signature koktejlů, k jídlu tatarák, smash burgery i ústřice.
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U Bláhovky
Echt hospoda, která funguje už přes sto let a momentálně je proslulá jak svým dobře ošetřeným plzeňským pivem, tak i pečenými koleny. Čas jako by tu ustrnul tak před 40 lety, o to lákavější ale je. A najdete ji hned vedle trendy Whiskáče, což dokazuje, že diametrálně různé podniky můžou bez problému fungovat vedle sebe.
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Výčep Na stojáka
První výčep Na stojáka otevřel v dubnu 2013 a pomohl z Jakubáku udělat jedno z nejživějších míst v centru. Časem vznikla i druhá pobočka, ta ale loni zavřela. Tady je ale pořád živo, točí se tu piva malých a minipivovarů, ležáky i sezonní aley. Pije se na náměstí, ve stoje a s přáteli, s utopencem nebo hermelínem k tomu.
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Pivní palác U Vodičků
Jen o kousek dál se na třech patrech, v bývalé budově brněnského studia České televize, rozkládá ráj milovníků plzně. Za zmínku stojí místní lustr z pivních sklenic, dekorace ve stylu brněnské satiry a v přízemí Pivní trezor, autentický bankovní trezor z první republiky. Je to pořád nový, ale už dost oblíbený podnik.
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Soyshi
Moderní asijská restaurace se sdíleným stolováním a otevřenou kuchyní, za kterou stojí trojice Tony Do (Diandi), Tomi Nguyen (Večerka) a Tomáš Ngoc se zkušenostmi z michelinských kuchyní v Londýně a Kodani a z F1 cateringu. Na menu jsou například mušle svatého Jakuba s vietnamskou omáčkou nuoc muoi ot, chobotnice s tom yum nebo gyoza „svíčková“. V poledne funguje v kratším formátu. Od listopadu patří Soyshi mezi podniky, které mají od Michelinu ocenění Bib Gourmand.
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Hatsu
Japonsko-korejská restaurace bratrů Tùng Phạm Thanha a Hoàng Vũ Văna, jejíž jméno v japonštině znamená „začátek“. Vedle sushi tu najdete korejské klasiky, jako kimchi jjigae, bossam z pomalu dušeného bůčku nebo bulgogi a chválu sbírá i jejich kachna. A i Hatsu patří do aktualizovaného michelinského průvodce, v Brně ho navíc najdete rovnou dvakrát.
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Element
Element je restaurace s barem, kterou taky doporučuje průvodce Michelin. Čekejte industriální interiér, koktejlový bar u vstupu a otevřenou kuchyni, z níž vychází vizuálně efektní jídla s odvážnými chutěmi, jako grilovaný vepřový bůček s fermentovanou černou fazolí nebo candát s konfitovaným pórkem a topinamburem.
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Kohout na víně
Restaurace a vinný bar, které taktéž doporučuje Michelin. Specialitou je, jak už název napovídá, coq au vin, jehož podoba se mění podle aktuálního kuchařského týmu. Večer se dá projít degustační menu a vinný lístek nabízí přes dvě stě vín s důrazem na Moravu, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Itálii.
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Borgo Agnese
Stálice, která od roku 2008 vaří středomořskou kuchyni z čerstvých sezonních surovin, často z vlastní domácí výroby. Menu se mění několikrát do roka a i Borgo Agnese patří do michelinského výběru.
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Atelier bar & bistro
Kombinace neformálního bistra, které často mění své menu, a živého baru, kde vám udělají koktejl na míru. Do Atelieru v centru Brna se dá zajít na jediné jídlo i celé menu a večer si snadno protáhnout u vína nebo něčeho ostřejšího. Přesně ten typ podniku, kde se nemusíte držet pevného plánu. A chlubí se Bibem od Michelinu.
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Valoria
Valoria je respektovaná adresa mimo centrum, která funguje od roku 1996. Šéfkuchař Petr Kašparovský tu vaří tradiční českou kuchyni moderně, s důrazem na čistotu chutí hlavních surovin a s mezinárodními vlivy. K dispozici je denní menu, večerní degustační porce i signature degustační menu a i sem své čtenáře posílá Michelin.
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Nalákali jsme vás k výletu do Brna, nebo byste se radši porozhlédli v Praze? Gastronomické průvodce už máme pro několik pražských čtvrtí a zatím se můžete podívat, kam bychom vás vzali na Letné, co neminout u Národní třídy, co doporučujeme v Holešovicích, v profláknutém Karlíně, na Vinohradech, po okolí Dejvic a Bubenče, na Smíchově nebo ve stále zajímavějším okolí Jiřího z Poděbrad. A pokud vás zajímá, co se kde děje a jaké nové podniky se otevírají, tak odebírejte náš newsletter Deli.
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