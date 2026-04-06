Jak investovat a podnikat v nejisté době? A kam porostou ceny bytů? Brno zažije Money Maker

Petr Borkovec, Oliver Dlouhý, Anna Píchová či Marek Cifr. Hosté Money Makeru v Brně, akce, která se uskuteční 14. května ve Fait Gallery.

Hosté Money Makeru v Brně: Petr Borkovec, Anna Píchová a Marek Cifr
Money Maker, byznysová a investiční konference CzechCrunche, míří letos poprvé do Brna. Půldenní setkání se uskuteční 14. května ve Fait Gallery, výstavním prostoru v centru druhého největšího českého města. A sestava vystupujících bude tak jako v Praze či loni v Ostravě výjimečná.

Na pódiu se vystřídají jména, která toho mají v byznysu hodně za sebou, takže zkušeností mají na rozdávání. Igor Fait, zakladatel investiční skupiny Jet Investment, patří k nejvýznamnějším českým průmyslovým investorům. Petr Borkovec zase nejprve vybudoval finanční skupinu Partners a pak se rozhodl postavit banku od nuly.

František Vinopal z fondu LongRiver se podívá na to, jak se proměňuje svět osobních financí a jak má vypadat bankovnictví pro 21. století. Anna Píchová, popularizátorka investování, zase nabídne pohled na to, jak stavět odolné portfolio v době, kdy globální trhy dělají kotrmelce a málokdo ví, co přijde příští týden. V podobném duchu se ponese i vystoupení Michala Semotana z J&T Investiční společnosti.

Řada z vystupujících má k Brnu silné vazby – pochází z něj, žijí v něm či v okolí, je to jejich byznysová základna. To platí i o zakladateli vyhledávače letenek Kiwi.com Oliveru Dlouhém nebo o investorovi (mimo jiné do Kiwi) Jiřím Hlavenkovi a jeho synovi Vojtěchovi Hlavenkovi. I ti budou ve Fait Gallery k vidění a slyšení.

Ani krypto nebude na Money Makeru v Brně chybět. Anna Štrébl, CEO společnosti Confirmo, popíše, jak vypadá bitcoin a krypto svět v roce 2026. Přidá se i investiční influencer a youtuber Jakub „Kicom“ Vejmola, který bude mluvit o tom, proč je důležité umět v kariéře udělat ve správný moment rázný střih, což on sám učinil.

Reality budou mít svůj prostor také. Právník a investor Kirill Juran a nemovitostní expert Marek Cifr, známí i z podcastu Money Maker Hedge, se zaměří na klíčovou otázku: Porostou ceny bytů pořád takovým tempem? Jejich diskuze slibuje pohled bez mlžení – proč investování do nemovitostí není perpetuum mobile a jak o něm přemýšlet strategicky.

Vedle přednáškového programu konference nabídne také experience zónu, kde se vybrané firmy představí prostřednictvím praktických ukázek, chybět nebude ani prostor pro networking. Základní vstupenka vyjde na 1 890 korun, prémiová varianta za 2 890 korun nabídne i přístup do premium lounge, garantované místo v předních řadách a záznamy z přednášek. Vstupenky jsou stále ještě k dispozici.

Související témata:Money MakerMichal SemotanAnna PíchováLongRiverOliver DlouhýJiří HlavenkaPetr BorkovecIgor Fait
Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    google-ai-live

    Stačí jen namířit kameru telefonu a zeptat se. Nová bezplatná AI funkce od Googlu odpoví hned a česky

  2. 2

    kkcg-1

    V Tiché Šárce vyrostlo 14 vil. Projekt jednoho z nejbohatších Čechů sází na různou výšku místností

  3. 3

    denisa-hrubesova

    Stály čtvrt milionu, teď si své weby předělala sama díky AI za 14 dní. O kódování nevím nic, říká

  1. 1

    hrebenky

    U Petřína je na prodej stoletá vila. Zachovala si původní ráz a má nepřehlédnutelné dveře

  2. 2

    molcan

    Nemovitost v zahraničí s ním hledají tisíce lidí, teď si splnil sen. V Řecku koupil dům za cenu garáže v Praze

  3. 3

    google-ai-live

    Stačí jen namířit kameru telefonu a zeptat se. Nová bezplatná AI funkce od Googlu odpoví hned a česky