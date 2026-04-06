Jak investovat a podnikat v nejisté době? A kam porostou ceny bytů? Brno zažije Money Maker
Petr Borkovec, Oliver Dlouhý, Anna Píchová či Marek Cifr. Hosté Money Makeru v Brně, akce, která se uskuteční 14. května ve Fait Gallery.
Money Maker, byznysová a investiční konference CzechCrunche, míří letos poprvé do Brna. Půldenní setkání se uskuteční 14. května ve Fait Gallery, výstavním prostoru v centru druhého největšího českého města. A sestava vystupujících bude tak jako v Praze či loni v Ostravě výjimečná.
Na pódiu se vystřídají jména, která toho mají v byznysu hodně za sebou, takže zkušeností mají na rozdávání. Igor Fait, zakladatel investiční skupiny Jet Investment, patří k nejvýznamnějším českým průmyslovým investorům. Petr Borkovec zase nejprve vybudoval finanční skupinu Partners a pak se rozhodl postavit banku od nuly.
František Vinopal z fondu LongRiver se podívá na to, jak se proměňuje svět osobních financí a jak má vypadat bankovnictví pro 21. století. Anna Píchová, popularizátorka investování, zase nabídne pohled na to, jak stavět odolné portfolio v době, kdy globální trhy dělají kotrmelce a málokdo ví, co přijde příští týden. V podobném duchu se ponese i vystoupení Michala Semotana z J&T Investiční společnosti.
Řada z vystupujících má k Brnu silné vazby – pochází z něj, žijí v něm či v okolí, je to jejich byznysová základna. To platí i o zakladateli vyhledávače letenek Kiwi.com Oliveru Dlouhém nebo o investorovi (mimo jiné do Kiwi) Jiřím Hlavenkovi a jeho synovi Vojtěchovi Hlavenkovi. I ti budou ve Fait Gallery k vidění a slyšení.
Ani krypto nebude na Money Makeru v Brně chybět. Anna Štrébl, CEO společnosti Confirmo, popíše, jak vypadá bitcoin a krypto svět v roce 2026. Přidá se i investiční influencer a youtuber Jakub „Kicom“ Vejmola, který bude mluvit o tom, proč je důležité umět v kariéře udělat ve správný moment rázný střih, což on sám učinil.
Reality budou mít svůj prostor také. Právník a investor Kirill Juran a nemovitostní expert Marek Cifr, známí i z podcastu Money Maker Hedge, se zaměří na klíčovou otázku: Porostou ceny bytů pořád takovým tempem? Jejich diskuze slibuje pohled bez mlžení – proč investování do nemovitostí není perpetuum mobile a jak o něm přemýšlet strategicky.
Vedle přednáškového programu konference nabídne také experience zónu, kde se vybrané firmy představí prostřednictvím praktických ukázek, chybět nebude ani prostor pro networking. Základní vstupenka vyjde na 1 890 korun, prémiová varianta za 2 890 korun nabídne i přístup do premium lounge, garantované místo v předních řadách a záznamy z přednášek. Vstupenky jsou stále ještě k dispozici.