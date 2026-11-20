Ze skladu nájemní bydlení, z mlýna hotel. České realitní Oscary ovládly přestavby
Od pražského Výstaviště přes Gočárův palác až po mlýn na Liberecku. O české „realitní Oscary“ letos soupeřilo sedm desítek projektů.
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Staré mlýny, industriální sklady i historické paláce, které místo demolice dostaly nové využití. Letošní ročník soutěže Best of Realty, označované také jako české realitní Oscary, ovládly rekonstrukce a přestavby starších budov. Zvítězily hned v pěti z osmi hlavních kategorií a ocenění putovala nejen do Prahy, ale i do menších českých měst a obcí. O přízeň poroty se letos ucházelo sedm desítek projektů.
V bydlení se radovali developeři novostaveb i ti, kteří vsadili na proměnu starších objektů. Mezi většími rezidenčními projekty zvítězila kladenská Rezidence Engerth od EBM Group, druhé místo připadlo bývalému Vránovu mlýnu v Břeclavi. V kategorii menších projektů uspěl pražský secesní dům Polská 52 společnosti Signature Living, následovaný top’rezidencí Jenerálka, která si pohrává s různými výškami místností. A nejlepší nájemní bydlení? To podle poroty vzniklo z někdejšího průmyslového skladu v Hloubětíně. Projekt Mint Living od Finepu a Mint rezidenčního fondu zachoval původní nosnou konstrukci budovy. Podobný příběh nabízí i Žitný mlýn Boršov, který obsadil druhé místo.
Přestavby slavily úspěch i v dalších kategoriích. Nejlepším hotelem se stal někdejší mlýn v Hlavici na Liberecku, který dostal novou podobu podle návrhu studia Mjölk architekti. Na stupních vítězů se objevil také hotel v kutnohorském měšťanském domě, který proslavila hra Kingdom Come II. Mezi rekonstruovanými kancelářemi uspěl projekt NR7 od Crestylu, tedy neoklasicistní palác vedle pražské Kotvy. Nejlepším obchodním centrem se stal Grand Pardubice, kde společnost PSN obnovila funkcionalistický palác Josefa Gočára. A mezi novými kancelářskými budovami zvítězil PernerKarlín Offices, za nímž stojí společný podnik KKCG Real Estate a Alma Development.
V Chebu zase bodovaly sklady, konkrétně Panattoni Business Park s logistickým centrem pro módní řetězec H&M. Budova zabírá 214 tisíc metrů čtverečních, podle organizátorů jde o největší nájemní průmyslový objekt v Česku a její výstavba přispěla k vytvoření 2 300 pracovních míst. Porota ocenila také novou budovu základní školy Komenského v Říčanech od studia Rusina Frei Architekti. Jde o největší pasivní dřevostavbu v České republice.
Zvláštní cenu poroty si odnesla obnova Průmyslového paláce na pražském Výstavišti, při níž se podařilo skloubit památkovou péči s moderními technologiemi a provozními požadavky. „Letošní ročník ukazuje, že kvalitní development nemusí být vždy spojený s novou výstavbou,“ shrnul předseda poroty Tomáš Drtina.