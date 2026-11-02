Zakladatelé startupů na nich téměř nikdy nevydělají. Není to nynější apokalypsou, platí to desítky let
„Výnosy zakladatelů jsou podstatně nižší, než se dříve odhadovalo, a vykazují extrémní asymetrii,“ popisují vědci, kteří zkoumali data za 38 let.
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Obecné pravidlo u startupů říká, že devět z deseti jich nikdy neuspěje a skončí v prvních letech od založení. Teď máme na související téma zajímavá data, která ukazují ještě depresivnější obrázek.
„Na základě nových komplexních údajů o transakcích s rizikovým kapitálem v USA jsme zjistili, že výnosy zakladatelů jsou podstatně nižší, než se dříve odhadovalo, a vykazují extrémně nerovnoměrné rozložení,“ popisují ekonomové Eduardo Azevedo a Kent Smetters z Whartonu (spadající pod Pensylvánskou univerzitu) a Florian Scheuer a Min Yang z Curyšské univerzity.
V rámci studie, kterou publikovali v červenci, ale virální se stala až v říjnu díky tweetu novináře Calluma Williamse z The Economist, se dívali na 157 669 amerických startupů a 248 454 zakladatelů mezi lety 1987 a 2025. Data sbírali z oficiálního rejstříku Americké komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a platforem jako PitchBook, CB Insights, PrivCo, Capital IQ a Compustat. Nepočítali se do nich ale zakladatelé, kteří odešli před exitem.
„88 % zakladatelů získalo při exitu nulovou hodnotu, zatímco na 1 % nejúspěšnějších připadá 79 % celkové hodnoty,“ uvádějí autoři. Další zjištění pak ukazují, že:
- V 81 % případů zakladatelé jako skupina přijdou o vše. Startup zkrachuje nebo si investoři rozdělí veškerý výnos.
- V 19 % případů primárních emisí akcií na burzu (IPO) či akvizic zůstává zakladatelům pořád nulaprocentní podíl.
- U 12 % těch, kteří u exitu získali výnos, činil medián výplaty po zdanění 4,8 milionu dolarů.
To nejdůležitější z října
👏 Po Kiwi.com náramné zhodnocení i z nádobí. Jan Fabini postupně skoupil podíly všech investorů a ovládl skoro celou značku Fabini, ve stomilionovém dealu vyplatil Jiřího Hlavenku.
💪 Kouzlí s hlasem, mají blízko k Česku a během čtyř let zvedli cenu firmy 2 400x. Polské ElevenLabs má teď už hodnotu 473 miliard korun, jeho hlasoví agenti týdně vedou 15 milionů hovorů a firma patří mezi tři nejcennější v Evropě.
🎙️ U ElevenLabs jsme měli štěstí. Investice do startupu Tomáše Čupra? Nadchl nás, říká zakládající partner Credo Ventures Ondřej Bartoš. V podcastu popisuje, o čem při výběru startupů rozhoduje úsudek a co je náhoda. A jak vše mění AI.
🛑 Od investorů získali přes miliardu, teď bez vysvětlení končí. Nástroj Pulley chtěl v Americe porazit hegemona trhu, nyní mu své zákazníky přeposílá. Od prosince totiž zavírá své brány. Neúspěšný projekt má poučení i pro Evropu.
🎙️ Kdybych byla muž, byznysové schůzky by vypadaly jinak. Bývalá plavkyně a startupistka Monika Štěpánová z Lightly v podcastu mluví o hardwarovém vývoji, ženách v byznysu nebo rozdílném podnikatelském prostředí.
🇪🇺 Česko se rozhoupalo a podpořilo velký evropský plán na rozvoj technologických firem. Mezitím z takzvaného EU Inc. ale zbyl slepenec mnoha zájmů.
🇨🇿 Do Česka mají zamířit desítky špičkových zahraničních výzkumníků a s nimi 250 milionů do technologií. Jde o aktivitu Impact vedenou Středočeským inovačním centrem (SIC) a je to jediný český projekt, který uspěl v dané výzvě programu Horizon Europe.
🔍 Stát poslal skoro miliardu na podporu startupů. Jestli se to vyplatilo, u většiny neřešil. Ministerstvo se v rámci monitoringu spokojilo s výčtem podpořených subjektů a často neúplnými a neprůkaznými údaji, konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad.
Kam se přihlásit
Credo Ventures a David Pacák spouští program credo fellows určený pro malou skupinu nejtalentovanějších mladých lidí i z Česka, kteří stavějí globálně ambiciózní startupy nebo by je v budoucnu stavět chtěli. Vybraní fellows pak dostanou „fast-track“ do světa nejlepších technologických firem včetně plně hrazené týdenní cesty do San Francisca. Přihlášky se spouští 2. listopadu a uzavírají se 4. prosince.
Říjnové dealy českých zakladatelů
Startup (obor): suma | kolo | investoři
Aisle (AI kyberbezpečnost): nespecifikovaná | exit | Cohere
Jarabot (chatboty): odhadované desítky milionů korun | exit | Shoptet
Duvo (AI agenti): 32 milionů dolarů (700 milionů korun) | Series A | Balderton Capital, Index Ventures, Northzone, Credo Ventures
HyLight (vzducholodě): 13 milionů eur (315 milionů korun) | Series A | Rubio Impact Ventures, DRW, Teampact Ventures, Y Combinator, Ring Capital
Revel (robotika): 5 milionů dolarů (109 milionů korun) | pre-seed | Tensor Ventures
ArtMaster (výuka hudby): 2,4 milionu dolarů (52 milionů korun) | seed | Factorial Capital, Reflex Capital, Moises, Nir Zicherman, Grant Davis, Eliška Vorel
Elredo (audioknihy): přes 1 milion eur (přes 24 milionů korun) | nespecifikované | JIC Ventures, Jiří Hlavenka, SIC, Bond Ventures, 12bullets, Petr Bláha, Martin Ježek
Flae Robotics (AI recepční): přes 1 milion eur (přes 24 milionů korun) | seed | Purple Ventures, Garage Angels
Ace (padelová aplikace): miliony korun | nespecifikované | Miton
DeepScout (cenová data): miliony korun | nespecifikované | Miton
CircuitNinja (plošné spoje): nespecifikovaná | pre-seed | Purple Ventures, Miton, Budeto Startup Studio
Eat Smart (chytré lednice): nespecifikovaná | nespecifikované | V-Sharp
DiagnostiQS (kvantové senzory): nespecifikovaná | nespecifikované | Spinoffy
Vše o startupových investicích
- Co se aktuálně děje? Všechno důležité dění přehledně jednou měsíčně ve startupovém newsletteru.
- Kdo již investici získal? Všechny investice posledních let najdete v databázi (CC+).
- Co se děje na trhu? Hlubší vhled a analýzy dat za uplynulý rok přináší projekt Startupové Česko.
- A kdo vůbec investuje? Více než stovka zástupců investorů a fondů v komplexní databázi (CC+).
Zahraniční zářijové dealy českých VC
Čeští investoři: startup (obor) | země | suma
Kaya VC, Tech Horizons: Sensible Biotechnologies (biotechnologie) | Slovensko, Velká Británie | 47 milionů dolarů (1 miliarda korun)
Tech Horizons, CSG: NVD (drony) | Kanada | přes 20 milionů dolarů (přes 435 milionů korun)
Credo Ventures, Kaya VC: Minerva Humanoids (humanoidní roboti) | USA, Německo | 10 milionů dolarů (220 milionů korun)
Reflex Capital: Boataround (pronájem lodí) | Slovensko | 7 milionů eur (170 milionů korun)
Purple Ventures: Comparables.ai (M&A data) | Finsko | 6 milionů dolarů (130 milionů korun)
JSK Investments: MintNeuro (neurotechnologie) | Velká Británie | 5 milionů dolarů (110 milionů korun)
Look AI Ventures: Embodied AI (robotika) | Švýcarsko | nespecifikovaná
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