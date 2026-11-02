Startupy –  – 3 min čtení

Zakladatelé startupů na nich téměř nikdy nevydělají. Není to nynější apokalypsou, platí to desítky let

„Výnosy zakladatelů jsou podstatně nižší, než se dříve odhadovalo, a vykazují extrémní asymetrii,“ popisují vědci, kteří zkoumali data za 38 let.

Peter BrejčákPeter Brejčák

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Foto: CzechCrunch
Zakladatelé startupů na nich téměř nikdy nevydělají
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Obecné pravidlo u startupů říká, že devět z deseti jich nikdy neuspěje a skončí v prvních letech od založení. Teď máme na související téma zajímavá data, která ukazují ještě depresivnější obrázek.

„Na základě nových komplexních údajů o transakcích s rizikovým kapitálem v USA jsme zjistili, že výnosy zakladatelů jsou podstatně nižší, než se dříve odhadovalo, a vykazují extrémně nerovnoměrné rozložení,“ popisují ekonomové Eduardo Azevedo a Kent Smetters z Whartonu (spadající pod Pensylvánskou univerzitu) a Florian Scheuer a Min Yang z Curyšské univerzity.

V rámci studie, kterou publikovali v červenci, ale virální se stala až v říjnu díky tweetu novináře Calluma Williamse z The Economist, se dívali na 157 669 amerických startupů a 248 454 zakladatelů mezi lety 1987 a 2025. Data sbírali z oficiálního rejstříku Americké komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a platforem jako PitchBook, CB Insights, PrivCo, Capital IQ a Compustat. Nepočítali se do nich ale zakladatelé, kteří odešli před exitem.

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„88 % zakladatelů získalo při exitu nulovou hodnotu, zatímco na 1 % nejúspěšnějších připadá 79 % celkové hodnoty,“ uvádějí autoři. Další zjištění pak ukazují, že:

  • V 81 % případů zakladatelé jako skupina přijdou o vše. Startup zkrachuje nebo si investoři rozdělí veškerý výnos.
  • V 19 % případů primárních emisí akcií na burzu (IPO) či akvizic zůstává zakladatelům pořád nulaprocentní podíl.
  • U 12 % těch, kteří u exitu získali výnos, činil medián výplaty po zdanění 4,8 milionu dolarů.

To nejdůležitější z října

👏 Po Kiwi.com náramné zhodnocení i z nádobí. Jan Fabini postupně skoupil podíly všech investorů a ovládl skoro celou značku Fabini, ve stomilionovém dealu vyplatil Jiřího Hlavenku.

💪 Kouzlí s hlasem, mají blízko k Česku a během čtyř let zvedli cenu firmy 2 400x. Polské ElevenLabs má teď už hodnotu 473 miliard korun, jeho hlasoví agenti týdně vedou 15 milionů hovorů a firma patří mezi tři nejcennější v Evropě.

🎙️ U ElevenLabs jsme měli štěstí. Investice do startupu Tomáše Čupra? Nadchl nás, říká zakládající partner Credo Ventures Ondřej Bartoš. V podcastu popisuje, o čem při výběru startupů rozhoduje úsudek a co je náhoda. A jak vše mění AI.

🛑 Od investorů získali přes miliardu, teď bez vysvětlení končí. Nástroj Pulley chtěl v Americe porazit hegemona trhu, nyní mu své zákazníky přeposílá. Od prosince totiž zavírá své brány. Neúspěšný projekt má poučení i pro Evropu.

🎙️ Kdybych byla muž, byznysové schůzky by vypadaly jinak. Bývalá plavkyně a startupistka Monika Štěpánová z Lightly v podcastu mluví o hardwarovém vývoji, ženách v byznysu nebo rozdílném podnikatelském prostředí.

🇪🇺 Česko se rozhoupalo a podpořilo velký evropský plán na rozvoj technologických firem. Mezitím z takzvaného EU Inc. ale zbyl slepenec mnoha zájmů.

🇨🇿 Do Česka mají zamířit desítky špičkových zahraničních výzkumníků a s nimi 250 milionů do technologií. Jde o aktivitu Impact vedenou Středočeským inovačním centrem (SIC) a je to jediný český projekt, který uspěl v dané výzvě programu Horizon Europe.

🔍 Stát poslal skoro miliardu na podporu startupů. Jestli se to vyplatilo, u většiny neřešil. Ministerstvo se v rámci monitoringu spokojilo s výčtem podpořených subjektů a často neúplnými a neprůkaznými údaji, konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad.

Kam se přihlásit

Credo Ventures a David Pacák spouští program credo fellows určený pro malou skupinu nejtalentovanějších mladých lidí i z Česka, kteří stavějí globálně ambiciózní startupy nebo by je v budoucnu stavět chtěli. Vybraní fellows pak dostanou „fast-track“ do světa nejlepších technologických firem včetně plně hrazené týdenní cesty do San Francisca. Přihlášky se spouští 2. listopadu a uzavírají se 4. prosince.

Říjnové dealy českých zakladatelů

Startup (obor): suma | kolo | investoři

Aisle (AI kyberbezpečnost): nespecifikovaná | exit | Cohere

Jarabot (chatboty): odhadované desítky milionů korun | exit | Shoptet

Duvo (AI agenti): 32 milionů dolarů (700 milionů korun) | Series A | Balderton Capital, Index Ventures, Northzone, Credo Ventures

HyLight (vzducholodě): 13 milionů eur (315 milionů korun) | Series A | Rubio Impact Ventures, DRW, Teampact Ventures, Y Combinator, Ring Capital

Revel (robotika): 5 milionů dolarů (109 milionů korun) | pre-seed | Tensor Ventures

ArtMaster (výuka hudby): 2,4 milionu dolarů (52 milionů korun) | seed | Factorial Capital, Reflex Capital, Moises, Nir Zicherman, Grant Davis, Eliška Vorel

Elredo (audioknihy): přes 1 milion eur (přes 24 milionů korun) | nespecifikované | JIC Ventures, Jiří Hlavenka, SIC, Bond Ventures, 12bullets, Petr Bláha, Martin Ježek

Flae Robotics (AI recepční): přes 1 milion eur (přes 24 milionů korun) | seed | Purple Ventures, Garage Angels

Ace (padelová aplikace): miliony korun | nespecifikované | Miton

DeepScout (cenová data): miliony korun | nespecifikované | Miton

CircuitNinja (plošné spoje): nespecifikovaná | pre-seed | Purple Ventures, Miton, Budeto Startup Studio

Eat Smart (chytré lednice): nespecifikovaná | nespecifikované | V-Sharp

DiagnostiQS (kvantové senzory): nespecifikovaná | nespecifikované | Spinoffy

Vše o startupových investicích

Zahraniční zářijové dealy českých VC

Čeští investoři: startup (obor) | země | suma

Kaya VC, Tech Horizons: Sensible Biotechnologies (biotechnologie) | Slovensko, Velká Británie | 47 milionů dolarů (1 miliarda korun)

Tech Horizons, CSG: NVD (drony) | Kanada | přes 20 milionů dolarů (přes 435 milionů korun)

Credo Ventures, Kaya VC: Minerva Humanoids (humanoidní roboti) | USA, Německo | 10 milionů dolarů (220 milionů korun)

Reflex Capital: Boataround (pronájem lodí) | Slovensko | 7 milionů eur (170 milionů korun)

Purple Ventures: Comparables.ai (M&A data) | Finsko | 6 milionů dolarů (130 milionů korun)

JSK Investments: MintNeuro (neurotechnologie) | Velká Británie | 5 milionů dolarů (110 milionů korun)

Look AI Ventures: Embodied AI (robotika) | Švýcarsko | nespecifikovaná

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