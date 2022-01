Štědrý rok 2021: Přes 200 českých startupových investic a dealů loňska přehledně v jedné větě

Ještě před deseti lety bylo tuzemské startupové prostředí v podstatě v plenkách, v posledních letech však zažívá nevídaný boom a transakce právě skončeného roku 2021 to jen potvrzují. Na CzechCrunchi dlouhodobě vývoj celého ekosystému sledujeme, stejně tak jako investice a aktivity nejenom zdejších venture kapitálových fondů, které do startupů investují.

Loňský rok přitom byl na dění opravdu bohatý, okolo českých startupů či tuzemských fondů proběhly stovky transakcí, jejichž výše dohromady překoná i hranici deseti miliard korun. Níže najdete jejich kompletní přehled sepsaný zjednodušeně do jednotlivých vět. Pokud podle vás v seznamu něco chybí, napište nám na peter@cc.cz.

Začátkem roku jsme pro lepší přehlednost začali vydávat i samostatný newsletter CzechCrunch Venture Capital, v němž přinášíme souhrn všech novinek, co se v posledním měsíci událo ve světě tuzemského venture kapitálu. Pokud o ně nechcete přijít, k odběru newsletteru CCVC se můžete přihlásit zde.

Leden

– Zakladatel Tomáš Čupr oznámil plán na další emisi dluhopisů své firmy Rohlik.cz Finance a.s., jejíž objem by měl být minimálně 1,7 miliardy korun, tedy alespoň o půl miliardy víc než u předchozího bondu.

– Startup Shipmonk Jana Bednáře s oficiálním sídlem ve Spojených státech navýšil své poslední investiční kolo z prosince o dalších 65 milionů dolarů (1,4 miliardy korun).

– Twisto ukončilo kolo Series B ve výši 440 milionů korun od australské společnosti Zip, fondu Elevator Ventures rakouské Raiffeisen Bank a stávajících investorů Finch Capital, Velocity Capital, ING Bank a rakouské pojišťovny Uniqa.

– Fond Pale Fire Capital, za nímž stojí trojice Dušan Šenkypl, David Holý a Jan Barta, věří v budoucnost cestování a do tuzemského startupu Daytrip vložil přibližně 15 milionů korun, čímž se jeho předloňské investiční kolo navýšilo na celkových 1,5 milionu eur.

– Matka portálů Jobs.cz či Práce.cz, finská LMC, získala 100% podíl v tuzemské IT náborářské platformě Techloop, z firmy tak exitovaly fondy Rockaway Capital, Springtide Ventures a Tarpan Partners, dále pak TopMonks, Jakub Daxner a spoluzakladatelé Paul Cooper a Joao Duarte.

– Módnímu byznysu Michala Mičky zahrnujícímu značky Pietro Filipi nebo Kara docházejí peníze, propustil všechny zaměstnance, a pokud brzy nenajde nového investora, hrozí mu konec.

– Český startup Superface vyvíjející řešení pro automatizaci API získal na tuzemské poměry netradičně vysokou pre-seed investici ve výši 1,3 milionu eur (34 milionů korun), investiční kolo vedl německý fond 42CAP s přispěním tuzemského fondu Tensor Ventures a vývojářského studia Applifting.

– Miliardový Memsource, patřící do americké skupiny The Carlyle Group, za stovky milionů korun koupil německou společnost Phrase, globálně tak vzniká jeden z největších hráčů na trhu překladatelských a lokalizačních nástrojů.

– Scio vykročilo mimo svoji tradiční oblast vzdělávání a škol, za vyšší jednotky milionů korun získalo desetiprocentní podíl v českém startupu Wflow zaměřeném na digitalizaci účetnictví.

– Fondy Precise Control a Tensor Ventures oznámily investici jednoho milionu dolarů do českého startupu Aireen využívajícího analýzu očí umělou inteligencí pro boj s civilizačními chorobami.

– Rockaway Blockchain Fund spolu s Pantera Capital a Lightspeed Venture Partners investuje 20 milionů dolarů do Wintermute, které se věnuje algoritmickému obchodování s aktivy, k investici se připojily také Sino Global Capital, Kenetic Capital, Hack VC nebo Avon Ventures.

– Lighthouse Ventures investoval vyšší jednotky milionů korun za podíl v nižších desítkách procent do česko-slovenského a datově-analytického startupu City Performer zaměřujícího se na realitní trh.

– Velkoobchodní online tržiště Merxu, které spoluzakládal Václav Liška, ohlásilo investici od hvězdných fondů Point Nine Capital a Accel Ventures, podle odhadu CzechCrunche jde o desítky milionů korun.

– Brněnský Tatum usnadňující vývoj blockchain aplikací se jako první český startup dostal do akcelerátoru SkyDeck v Silicon Valley, od něhož zároveň získal investici 105 tisíc dolarů (2,3 milionu korun), podle informací CzechCrunche předchozí investici ve výši 7,5 milionu korun do startupu vložily tuzemské fondy Grouport a Tensor Ventures.

– Technologický gigant F5 kupuje za téměř 11 miliard korun startup Volterra, který má v Praze vývojové centrum a díky zaměstnaneckým akciím na transakci vydělá celý tuzemský tým.

– V Česku vzniká další venture kapitálový fond s názvem Prime Fund, stojí za ním tým spojený kolem Jana Svobody a v první fázi má plán získat miliardu korun.

Únor

– Slovák Rasty Turek se svým startupem Pex získal 57 milionů dolarů (1,2 miliardy korun) od několika investorů v čele s čínským Tencentem.

– Gigantický Tencent si dále podle odhadu za miliardy korun pořídil také minoritní podíl v českém herním studiu Bohemia Interactive.

– Rumunský startup UiPath, ve kterém drží vyšší jednotky procent české Credo Ventures, v rámci Series F získal od investorů 750 milionů dolarů (16 miliard korun) s valuací 35 miliard dolarů (přes 750 miliard korun).

– Jak si všímá portál Sifted, pro první investory do UiPath, kam se Credo řadí, to může znamenat návratnost 220 000 procent, možná i nejvíc v historii evropských VCs.

– Slovensko-český CloudTalk oznámil investici šest milionů eur (155 milionů korun), peníze do firmy vložil fond henQ Capital Partners s přispěním Point Nine Capital, kolo navazovalo na seed investici z roku 2019, kdy 34 milionů korun investovalo tuzemské Presto Ventures.

– Lukáš Janoušek startuje startup Campiri a na vývoj má 14 milionů korun, které do firmy kromě něho samého vložil Miton, podnikatel Paul Tesar a angel investor Petr Jahn.

– Patrick Havlíček a Karel Zheng jsou „nejmladší investicí“ v historii Enernu, do jejich startupu Accomango tuzemský fond vložil devět milionů korun.

– Český Born Digital získal investici 600 tisíc eur (15,5 milionu korun) od tuzemského fondu J&T Ventures, startup vznikl jako spin-off firmy GoodAI Marka Rosy.

– Investiční skupina eRockets (Jiří Hlavenka, Ondřej Klega & spol.) za nezveřejněnou částku získala patnáctiprocentní podíl v e-shopu Grizly.cz.

– I když nejde o VC, za zmínku podle nás stojí – organizace Czechitas získala grant jeden milion eur (26 milionů korun) a Livesport poslal tři miliony korun IT komunitě Česko.Digital.

– Novým ředitelem investic skupiny V-Sharp Ventures Michala Menšíka, kam patří například DoDo, se stal Matej Zabadal.

– Hospodářské noviny přinesly přehled investic tuzemského fondu RSJ Gradus do zdravotnických startupů včetně té do amerického startupu BioXcel Therapeutics, která se zatím zhodnotila téměř desetkrát.

– Fond Genesis Capital Growth Equity Fund I dosáhl své maximální cílové velikosti 40 milionů eur po získání dodatečných prostředků od SPM Capital a Sirius Investments.

– Flashpoint, VC fond zaměřený na SaaS investice v regionu CEE (včetně Česka) a Izraeli, otevřel nový fond cílící na 200 milionů dolarů, 70 milionů už uzavřel.

– Earlybird Digital East Fund otevřel fond o velikosti 200 milionů eur, zaměřuje se na seed a Series A investice v zemích „Emerging Europe“, tedy včetně České republiky.

Březen

– Psali jsme o tom už v únorovém vydání CCVC, ale připomínka neuškodí – Tomáš Čupr začátkem března oznámil největší startupovou investici v české historii, Rohlík od investorů získal pět miliard korun.

– Fond Evolution Equity Partners, za nímž stojí Karel Obluk nebo Michal Pěchouček, byl součástí investičního kola Series E do americké firmy SecurityScorecard ve výši 180 milionů dolarů, startup si celkově přišel už na 290 milionů dolarů.

– Česko-slovensko-americký startup HealthMode, který modernizuje zkostnatělé zdravotnictví, v transakci za 700 milionů korun koupila kanadská společnost MindMed.

– Český herní startup Oddin v rámci nejnovější investice získal vyšší desítky milionů korun, kolo vedl zakladatel Alex Igelmane a Jeff Sagansky, předloni do startupu investoval jeden milion eur tuzemský fond Presto Ventures miliardáře Tomáše Krsky.

– Heureka opět vyrazila na nákupy, za desítky milionů korun si pořídila startup Dataweps společně s nástrojem TrendLucid, díky akvizici získala také podíl ve startupu Disivo.

– Startup Tropic Square, odnož tuzemských SatoshiLabs, získal přes 100 milionů korun od švýcarské investiční společnosti Auzera.

– IT holding Bootiq, spadající do skupiny InTeFi Lukáše Nováka, za 80 milionů korun získal majoritní podíl v digitální agentuře Bluesoft.

– Česká spořitelna přes svůj fond Seed Starter investovala do druhého startupu, desítky milionů korun vložila do tuzemského Signi, předloni šlo o Investown.

– Celkem 11 milionů korun do českého startupu Pealock posílá tuzemský venture kapitálový fond Nation 1 a český výrobce 3D tiskáren Prusa Research.

– Fond Airbus Ventures investoval do českého startupu Skychatters, podíl ve firmě získal výměnou za know-how.

– IT holding Solitea krátce po odkupu IT divize pražské firmy AspectWorks přišel s dalším nákupem, za nezveřejněnou sumu získal ostravskou společnost D3Soft.

– Společnost Epic Games získala bratislavskou firmu Capturing Reality, kořeny má přitom na pražské ČVUT.

– Český ICT holding Aricoma Group, spadající do investiční skupiny KKCG Karla Komárka, během března koupila IT společnost Komix a švédskou technologickou firmu Seavus.

Duben

– I když další peníze nepotřeboval, startup Productboard získal v posledním kole dalších 72 milionů dolarů, tedy 1,5 miliardy korun, a je tak o krok blíže ke statusu jednorožce.

– Do českého startupu BudgetBakers investovali 6,25 milionu eur spoluzakladatelé evropského online brokera Degiro Jasper Anderluh a Niels Klok.

– CzechInvest plánuje startupům poskytovat přímé finanční granty, v chystaném programu Technologická inkubace má na podporu startupů přichystanou jednu miliardu korun.

– Celkem 40 milionů korun získal český startup Accomango, investiční kolo vedl fond Purpose Ventures s přispěním Kaya VC a angel investorů Matthise Welleho, Oryho Weihse, Václava Grafa a Jana Krabce.

– Tuzemské Credo Ventures společně s OTB Ventures podruhé investovaly do startupu Segron, celkem již firma vybrala 10 milionů dolarů.

– Startup SentiSquare získal jeden milion eur od IT firmy Ixperta a venture kapitálového fondu Fazole Ventures miliardáře Pavla Boušky.

– Americký startup Parrot Slováka Tomáše Ščavnického získal od zvučných jmen více než milion dolarů, mezi investory patří člen představenstva Uberu, zakladatel Flexportu a 3B Valuation či zakladatel Unity Game Engine.

– Miton investuje 15 milionů korun do digitálního antikvariátu Knihobot, fond ve firmě získal podíl 30 procent.

– Fond Evolution Equity Partners, za nímž stojí i Karel Obluk či Michal Pěchouček, vedl investiční kolo Series A ve výši 20 milionů dolarů do amerického startupu Cape Privacy.

– Twisto získalo 650 milionů korun ve formě úvěru, který mu poskytla J&T Banka společně s firmami Enern a Conseq, které provozují fond Conseq Venture Debt, respektive Orbit Capital.

– Rockaway Blockchain Fund otevřel podílový fond, který umožňuje kvalifikovaným investorům investovat do hlavního fondu už od jednoho milionu korun.

– Michal Mička poslal do insolvence další firmy ze skupiny C2H, konkrétně C2H Retail Holding s.r.o a C2H Financial s.r.o., v nichž dluží stovky milionů korun a navrhuje rovnou konkurz.

– Následně Mička podal insolvenční návrh i sám na sebe, dluží nejméně 120 milionů korun.

– Petr Kováčik po dvou letech zavřel svůj startup Blabu, v těžkém období mu nepomohla ani záchranná investice od Mitonu.

– Česká digitální pojišťovna Mutumutu od svého francouzského investora Société Générale dostala 1,1 milionu eur, investice navazuje na předloňské kolo, kdy služba získala stejnou částku.

– Výrobce tablet na podporu výkonu a soustředění Madmonq získal od několika angel investorů včetně Vojty Ročka či známých jmen z oboru esportu a pokeru 500 tisíc eur.

– Do nizozemského startupu BikeFair Čecha Jana Pecníka vložili 410 tisíc eur investoři v čele s tuzemským fondem Grouport, jenž spadá do finanční skupiny Depo Ventures.

– J&T Banka vložila výměnou za 9,1 procenta ve firmě šest milionů korun do platformy Nafirmy.cz z dílny Creative Docku.

– Purpose Ventures a tuzemský andělský fond Grouport poslaly sedm milionů korun do tuzemského startupu Encubate.

– Český e-shop zaměřený na udržitelnou módu Freshlabels od investorů na platformě Crowdberry shání 1,5 milionu eur.

– Na crowdfunding se obrátil také český startup SmartGuide, na britské platformě Seedrs poptával 400 tisíc liber.

– Nedávno vzniklý startupový fond Enernu s názvem Kaya se spoluúčastnil pre-seed investice ve výši 450 tisíc eur do britského startupu Hashiona.

– Vznikl vědecký fond MIT-Czech Republic Seed Fund, v následujících třech letech na česko-americké projekty vyplatí 300 tisíc dolarů, zhruba 6,4 milionu korun.

– Marek Španěl, šéf herního studia Bohemia Interactive, které nedávno získalo investici od čínského Tencentu, koupil část vydavatelství Echo Media.

– Společnost Vesa Equity Investment miliardáře Daniela Křetínského a Slováka Patrika Tkáče zvýšila svůj podíl v britském řetězci supermarketů Sainsbury’s na 9,99 procenta.

Květen

– Twisto kupuje australská společnost Zip za 89 milionů eur (2,2 miliardy korun), exitují všichni stávající investoři.

– Dohromady 65 milionů korun do brněnského Whalebone vložil maďarský fond Day One Capital s přispěním tuzemského Fazole Ventures miliardáře Pavla Boušky a technologického investora Petra Zámečníka.

– Rockaway Capital několik let společně s PPF a EC Holding buduje online supermarket Košík.cz, za nezveřejněnou částku teď koupil německý Bringmeister.

– Tuzemské Driveto získalo 125 milionů korun, část prostředků do firmy vložil Miton, avšak blíže nespecifikovaná většina z částky je zajištěna dluhovým financováním přes Českou spořitelnu.

– Pět milionů eur vložila do brněnského herního studia Madfinger Games společnost Nuverse, jde o herní odnož technologického giganta ByteDance, jenž stojí za sociální sítí TikTok.

– Michal Menšík a Zdeněk Šoustal budou společně investovat do startupů, ve startupovém venture studiu V-Sharp Alpha mají připravené mají stovky milionů korun pro firmy v rané fázi vývoje.

– První investicí V-Sharp Alpha byl tuzemský startup Advanto, který získal 17 milionů korun s přispěním investora z předchozího kola Nation 1, celkem již firma nabrala 23 milionů korun.

– Samotné DoDo Michala Menšíka přitom chystá kolo Series B a od zahraničních investorů plánuje vybrat 30 až 60 milionů eur, tedy mezi 750 miliony a 1,5 miliardy korun.

– Karel Komárek přes svou skupinu KKCG, respektive VC fond Jazz Venture Partners, v němž je největším podílníkem, spoluinvestoval 100 milionů dolarů v rámci Series C do finské společnosti Oura.

– Fond Evolution Equity Partners, za nímž stojí i Karel Obluk a Michal Pěchouček, se připojil do Series B investice ve výši 26,5 milionu dolarů do britské společnosti Panaseer.

– Vyšší desítky milionů korun vkládá tuzemský Pale Fire Capital výměnou za nezveřejněný podíl do české sportovní aplikace Sportlito.

– Do česko-slovenského Boataroundu posílají 1,2 milionu eur investoři z platformy Crowdberry a fond ve správě CB Investment Management, celkem už startup i díky Mitonu nabral tři miliony eur.

– Startup Digitoo digitalizující účetnictví přilákal investici 23,5 milionu korun od tuzemských fondů Kaya VC a Nation 1.

– Do chorvatského startupu Robotiq.ai, jenž vyvíjí RPA podobně jako rumunská hvězda UiPath, vložil 900 tisíc eur tuzemský fond J&T Ventures.

– Vlastníci fintechu Mall Pay – Mall Group a ČSOB – do firmy vložili 50 milionů korun, navýšili tak její základní kapitál na 285 milionů korun.

– Deset milionů korun vkládá tuzemský Purpose Ventures a spolutvůrce VR hry Beat Saber Ján Ilavský do tuzemského herního startupu Fireball, miliony korun už dříve do firmy vložil Jiří Hlavenka či Oliver Dlouhý.

– Vyšší jednotky milionů korun do startupu StreamBee výměnou za nespecifikovaný podíl vložil tuzemský fond Lighthouse Ventures.

– Investor Michal Dědek se svou skupinou SFG Holding vyměnil jednotky milionů korun za jednotky procent podílu v anglickém startupu českého zakladatele Buildiro.

– Investiční skupina Miton podpořila již druhý projekt v oblasti karavaningu, do Camperguru vložila milion korun za podíl 10 procent a figuruje v něm jako cofounder.

– Značka Kara z impéria Michala Mičky, jež je v insolvenci, přežije a získá ji bývalý majitel Zdeněk Rinth ve spolupráci s investiční skupinou Natland Tomáše Rašky.

Červen

– Do Time is Ltd. Jana Řežába posílají 5,6 milionu dolarů londýnský Chalfen Ventures, Illuminate Financial Management a americký Accel, 600 tisíc dolarů přihodil i sám Řežáb.

– Zářez mezi jednorožci si připisuje další český fond – Inven Capital již dříve investoval do německého startupu Forto, jenž v posledním investičním kole ve výši 240 milionů dolarů dosáhl na valuaci 1,2 miliardy dolarů.

– Natland pokračuje v budování velké módní skupiny, k Zootu přikupuje za stovky milionů korun Bibloo a Urban Store.

– Slovenský PE Sandberg Capital za stovky milionů korun kupuje 40procentní podíl v české Daktele, její valuace přesáhla jednu miliardu korun.

– Český startup Ydistri získává injekci ve výši 2,5 milionu eur od zahraničních i tuzemských investorů, z nichž se na transakci podílely fondy Nation 1 a V-Sharp Alpha Michala Menšíka a Zdeňka Šoustala.

– Jeden z prvních investorů v Mews, Izraelec Ory Weihs žijící v Praze, do svého startupu Odeon přilákal investici dva miliony eur, z českých fondů se jí účastnil Lighthouse Ventures.

– Od skupiny investorů, mezi nimiž je například Michael Rostock-Poplar a Ondrej Smolár, získává tuzemský Retailys 40 milionů korun výměnou za blíže nespecifikovaný podíl.

– Do českého startupu Happenee vkládá 1,5 milionu eur Reflex Capital zakladatele Ondřeje Fryce.

– Český NutritionPro nabírá 35 milionů korun od stávajícího investora Michala Dědka z SFG holdingu, miliardáře Karla Janečka a Lighthouse Ventures.

– Skupina iPrice Davida Chmelaře získává kapitál na svůj rozvoj od Woowa Brothers, jihokorejská obdoba tuzemského Dáme jídlo do startupu posílá 1,5 milionu dolarů.

– Miton a Reflex Capital společně investují 800 tisíc eur do VOS.health, celkové financování firmy už dosáhlo jednoho milionu eur.

– V ostravském startupu Perfect-Air po předchozím investorovi Soulmates Ventures získává 20procentní podíl WCA Holding, investice se pohybovala kolem 20 milionů korun.

– Už po 11 měsících na trhu exitoval tuzemský startup Realtify, za desítky milionů korun jej kupuje švýcarský startup PriceHubble.

– Komerční banka přes svou dceru KB Smart Solutions za desítky milionů korun opět navyšuje podíl v tuzemském Upvestu, aktuálně už drží 31,06 procenta.

– Miton posílá dalších 15 milionů korun do startupu Qerko, částečně výměnou za podíl (Miton teď drží už 62 %) a částečně formou konvertibilní půjčky, dohromady už získal 32 milionů korun.

– 15 milionů korun nabírá také tuzemský Patron GO, investice se účastnila skupina P&J Capital Petra Jiříčka i již zmíněný andělský investor Ory Weihs.

– Portál Nelisa zakladatele StartupJobs Filipa Mikschika získává miliony korun od Mitonu.

– 10 milionů korun vkládá do e-shopu Flangi fond Impulse Capital miliardáře Ondřeje Tomka, menším dílem se k němu připojila agentura Effectix.

– Desítky milionů korun získává Fruitisimo od Reflex Capital Ondřeje Fryce, jenž navyšuje svůj podíl na 16 procent, s přispěním Petra Borkovce skrze Brno Investment Group.

– Podíly v tuzemském Davinci TS navyšují stávající fondy Pale Fire Capital, J&T Ventures a Reflex Capital, které vykupují podíl angel investora Richarda Vojty.

– České Hedepy nabírá dalších osm milionů korun, které do něj posílají především stávající investoři Martin Rozhoň spolu s Alexandrem Reggio-Paquetem.

– České Zuri získává 300 tisíc eur od Marka Rosy z GoodAI a Zdeňka Polácha.

– Společnost Siko navyšuje podíl ve startupu Swiss Aqua Technologies z původních 51 na rovných 80 procent, což odpovídá celkem 150 milionům korun.

– Americký startup Neuronix AI oznamuje investici 300 tisíc dolarů od českých fondů Grouport ze skupiny Depo Ventures a Tensor Ventures.

– Depo Ventures investuje 75 tisíc eur do jihoafrického startupu Pulse.

– Lékárenská skupina Pilulka otevírá akcelerátor Pilulka Lab, do něhož bude přijímat startupy působící primárně v digitalizaci zdravotnictví, pomáhat bude také StartupYard.

– Brno Science Club čtyř českých podnikatelů podpoří vědce, kterým dosud chybí peníze pro nadějné myšlenky a nápady, milionovými granty bez nároků na podíly.

Červenec

– Z Rohlíku se stal první čistokrevný startupový jednorožec, uzavřel další investiční kolo ve výši 100 milionů eur a valuací 1,2 miliardy dolarů.

– Švýcarský PriceHubble nedávno vstoupil na český trh pomocí akvizice tuzemského startupu Realtify, investoři do něj teď posílají 735 milionů korun.

– Do tuzemského Aptien Labs posílá blíže nespecifikované desítky milionů korun J&T Ventures.

– Fond Kaya VC (patřící Enernu) za desítky milionů získává podíl ve švédském startupu NuvoAir, celkem nabral dvanáct milionů dolarů.

– Rockaway Blockchain Fund a vývojářská agentura Ackee zakládají novou společnost, v níž se zaměří mimo jiné na vývoj bezpečnostních nástrojů pro kryptosvět, Rockaway do firmy vkládá 14 milionů korun a její hodnota činí 35 milionů korun.

– JARO Capital Jaroslava Becka a Roberta Kyncla posílá přes 10 milionů korun do tuzemského projektu Outfindo Jana Matějů.

– Tuzemský projekt Topíte.cz rozšiřuje kolo Series A z předloňského listopadu o další prostředky v řádu vyšších jednotek milionů korun od polského Movens Capital.

– Slovenský startup Fumbi, který patří k největším kryptoměnovým startupům v Česku, od investorů získává 1,5 milionu eur.

– Dušan Palcr z J&T investuje do českého těžaře Invictus Mining, za blíže nespecifikovanou sumu získává necelých pět procent.

– Akcelerátor Josefa Průši podporuje investicemi ve výši 450 tisíc korun a další nefinanční pomocí první dva projekty – Vanilla Robotics a Posedla.

– TTC Marconi buduje moderní centrum pro startupy v pražských Malešicích a zároveň spouští inkubátor 4eggs.

– Brno společně s inovační agenturou JIC podpoří tři projekty, jež uspěly v první výzvě druhého ročníku programu Prototypuj a ověřuj.

Srpen

– Pale Fire Capital za vyšší desítky až nižší stovky milionů korun kupuje majoritní podíl ve startupu VirtualTraining, jeho hodnota se pohybuje v desítkách milionů dolarů.

– Český startup VRgineers získává 2,5 milionu dolarů (54 milionů korun) od fondu Nation 1, Prusa Research, startupu Somnium Space či Daniela Vávry.

– Německý startup Byways nabírá nižší jednotky milionů eur (vyšší desítky milionů korun) od kyperského Rider Global a tuzemského Reflex Capital.

– J&T Ventures společně s německým Laughing Tuna posílají 1,8 milionu eur (46 milionů korun) výměnou za nespecifikovaný podíl do chorvatského AdScanneru.

– Investiční crowdfundingová platforma Fingood nabírá 41,5 milionu korun, 81,5 procenta firmy nově drží skupina Alcor Investments Tomáše Peška.

– Credo Ventures se společně s Earlybird Digital East Fund a výkonným i technickým ředitelem UiPath účastní kola ve výši 1,4 milionu eur (35 milionů korun) do srbského startupu Trickest.

– Skupina soukromých investorů kolem Leoše Navrátila s přispěním J&T Banky posílá jeden milion eur (25 milionů korun) do fintechu Fondee.

– Slovenský startup Simplicity získává 7 milionů eur (180 milionů korun) od fondů Venture to Future Fund a Zero Gravity Capital s přispěním několika angel investorů.

– Skupina Emma Capital miliardáře Jiřího Šmejce investuje desítky milionů korun do chorvatského online tržiště Bazzar.

– Karel Komárek se přes KKCG a fond Jazz Ventures (v němž je KKCG jedním z hlavních investorů) účastní kola Series B o velikosti 61 milionů dolarů (1,3 miliardy korun) do amerického startupu Mahana Therapeutics.

– Tuzemská Tesla Medical od fondů Soulmates Ventures a Purple Ventures nabírá přibližně pět milionů korun, od svého vzniku získala už celkem 100 milionů korun.

– Slovenský fond Zero Gravity Capital do startupu City Performer, respektive nově vzniklé skupiny PropTech Group, posílá přibližně 20 milionů korun.

– Startup Roivenue od Pale Fire Capital a od svých zaměstnanců v rámci úpisu zaměstnaneckých akcií nabírá bezmála 10 milionů korun.

– Miton investuje 300 tisíc eur (necelých osm milionů korun) do tuzemského startupu Uget, předchozím investorem byl Nation 1 a angel investor Pavel Friedrich.

– Dva miliony eur (50 milionů korun) posílá tuzemský Orbit Capital ve formě venture debtu do Manifesta, půjčené prostředky mají sloužit na dokončení velkého investičního kola ve stovkách milionů korun.

– Od českého fondu Depo Ventures a syndikátu angel investorů získává německý startup Augmented Robotics 225 tisíc eur (5,7 milionu korun).

– Andělští investoři sdružení pod skupinou Depo Ventures vkládají 111 tisíc dolarů (2,4 milionu korun) do amerického startupu Neuronix AI.

– Startup Mews za nezveřejněnou částku kupuje svého britského konkurenta Hotel Perfect.

– Český portál Amazing Places za jednotky milionů korun získává deset procent v aplikaci Placehunter.

– Agentura Cookielab bývalých technických ředitelů Socialbakers a Shipita je připravena podporovat startupy v rané fázi, a to zejména v oblasti škálování a vývoje.

– V Evropě se v roce 2021 zatím zrodilo 72 nových jednorožců a starý kontinent v jejich celkovém počtu poprvé od roku 2016 překonal Čínu.

Září

– Rockaway přichází s novým investičním fondem Rockaway Ventures Fund, který otevírá také investorům a cílí na částku 2,5 miliardy korun, podpořit už stihl dva startupy.

– Tuzemský Pale Fire Capital vydává dluhopisy alespoň za půl miliardy korun, investiční skupina se díky tomu chce otevřít investorům na trhu.

– Zároveň se Pale Fire Capital vrací ke svým kořenům, za blíže nespecifikované stovky milionů korun kupuje 22,4% podíl v polském srovnávači Mubi.pl.

– Tuzemská Kaya spadající pod Enern vedla investiční kolo ve výši 3,2 milionu dolarů (69 milionů korun) do polského startupu Cardiomatics.

– Kaya se zároveň podílela také na investici ve výši tři miliony dolarů (65 milionů korun) do česko-slovenského startupu AhoyConnect, přidal se také polský ​​Inovo Ventures Partners a český Lighthouse Ventures.

– Lighthouse Ventures investuje také do litevského startupu Kernolab, konkrétně jde o jeden milion dolarů (21 milionů korun).

– Ústecký startup GoodAccess získává jeden milion dolarů (21 milionů korun) od tuzemského fondu Nation 1.

– Trojice českých miliardářů Vasil Bobela, Jan Dobrovský a Petr Pudil přes svůj fond BTCZ Ventures, v němž má podíl i B3 Holding, vkládají 500 tisíc eur (13 milionů korun) do slovenského startupu Scase.

– Newyorská investiční firma Bienville Capital investuje 500 tisíc dolarů (11 milionů korun) do americko-slovenského startupu Tatrym.

– Třináct milionů korun v rámci early seed kola do českého startupu Twigsee posílá Jinej fond Jiřího Hlavenky a Jana Slámy.

– Jinej fond zároveň investuje jednotky milionů korun do tuzemského startupu Goodbye.cz.

– Investor Petr Bureš vkládá jednotky milionů korun do české platformy Pickey výměnou za minoritní podíl.

– Česká Pilulka kupuje za nezveřejněnou částku 10 procent ve startupu Blocks.

– Ondřej Kania se stal jediným vlastníkem své vzdělávací skupiny JK Education, investiční skupina Espira Investments po třech letech prodala svůj poloviční podíl.

– Espiru naopak krátce nato v JK Education do určité míry nahradila skupina J&T, ta do firmy investuje desítky milionů korun výměnou za 23procentní podíl.

– Nejstarší startupový akcelerátor u nás StartupYard oslavuje deset let, během kterých podpořil 90 firem, z nichž dvě třetiny pořád žijí, a teď hledá další.

– Na podporu vzniku univerzitních spin-offů v Česku vyčlenil fond i&i Biotech Fund částku 1,1 miliardy korun, zaměří se především na biotechnologický sektor.

Říjen

– Tuzemský Rossum si připisuje rekord české startupové scény – vybírá historicky nejvyšší Series A ve výši 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun) pod vedením General Catalyst a s přispěním všech stávajících investorů: Mitonu, Seedcampu a LocalGlobe.

– Český Resistant AI získává 16,6 milionu dolarů (360 milionů korun), v čele kola Series A stojí GV (donedávna Google Ventures) s přispěním původních investorů včetně Index Ventures, Credo Ventures, Seedcampu a několika dalších andělů.

– Tuzemský Avocode, který za šest let na trhu získal investice ve výši asi milion dolarů (20 milionů korun) včetně těch od Reflex Capital, oznamuje exit za stovky milionů korun do rukou amerického Cerosu.

– Druhým říjnovým exitem za stovky milionů korun je prodej českých DataSentics francouzskému technologickému gigantu Atos, předtím neměl žádné externí investory.

– Investiční skupina Pale Fire Capital vyprodala dluhopisy za 500 milionů korun za několik dní, emisi proto navyšuje o dalších 250 milionů korun.

– Pale Fire Capital zároveň investuje 2,3 milionu eur (60 milionů korun) do slovenské skupiny CF Group ve formě konvertibilního dluhu, výsledný podíl bude určen podle výsledků CF Group v roce 2022.

– Fond Springtide Ventures spadající do skupiny KKCG Karla Komárka investuje tři miliony dolarů (66 milionů korun) do tuzemského ThreatMarku, celkem už brněnský startup získal přes 150 milionů korun.

– Springtide Ventures stejnou částku tři miliony dolarů posílá také do izraelského startupu Cognni, a to ve formě SAFE (Simple Agreement for Future Equity).

– Původem český startup ​​Facemoji získává tři miliony dolarů (66 milionů korun) od fondů Play Ventures a Roosh Ventures, Twitteru a osobností z herního byznysu.

– Slovenský FinGo, který patří do skupiny InTeFi Capital Lukáše Nováka, získává 19 milionů eur (přes 480 milionů korun) od polské společnosti Enterprise Investors.

– Slovenský startup Sensoneo vybírá dva miliony eur (50 milionů korun) od Fondu Evropské rady pro inovace a Venture to Future Fund, předchozích kol se účastnily také české Credo Ventures a Y Soft Ventures.

– Investiční crowdfundingová platforma Crowdberry od 29 soukromých investorů získala téměř 40 milionů korun.

– Ostatně samotný investiční crowdfunding se v regionu střední a východní Evropy teprve začíná pořádně rozbíhat, tomu by měla pomoct také nová evropská legislativa.

– České Zuri získává 1,3 milionu eur (33 milionů korun) od Jaroslava Becka, Jakuba Nešetřila, Rastislava Turka či Jana Habermanna.

– Fond Impulse Ventures, za kterým stojí Ondřej Tomek, posílá jeden milion dolarů (22 milionů korun) do tuzemského Dataddo, jeho aktuální valuace se blíží půl miliardě korun.

– Reflex Capital navyšuje svoji pre-seed investici ve startupu Choice o 600 tisíc eur (15 milionů korun), prvních 100 tisíc eur do firmy kromě Reflexu vložily fondy J&T Ventures a britský Seedcamp.

– Tony Fadell a SoftBank vedou investiční kolo Series C, v němž participuje také český fond Evolution Equity Partners, ve výši 122 milionů dolarů (2,7 miliardy korun) do londýnského startupu Dice.fm.

– Slovenský private equity fond Sandberg Capital po sedmi letech na trhu hlásí první exit, prodává podíl v tamním operátoru Swan.

– Skupina Patero investuje do českého Flowpay 500 tisíc eur (13 milionů korun), za startupem stojí partner fondu Nextech Ventures Daniel Hastík a William Jalloul.

– Český Aimful zaujal skupinu investorů v čele s V-Sharp Alpha Michala Menšíka a Zdeňka Šoustala společně s Rastym Turkem, Martinem Nedvědem a CC Ventures, startup získává stovky tisíc dolarů (vyšší jednotky milionů korun).

– Ostravská skupina Soulmates Ventures investuje částku blížící se jednomu milionu eur (asi 25 milionů korun) do startupu Precismo.

– Tuzemská investiční skupina Depo Ventures participuje na kole ve výši 600 tisíc eur (asi 15 milionů korun) do litevského startupu Oxus.ai.

– Impactový fond Tilia Impact Ventures investuje jednotky milionů korun do startupu Deafcom.

– Český startup Product Fruits získává jednotky milionů korun od fondu Lighthouse Ventures.

– Evolution Equity Partners, za nímž stojí i Karel Obluk a Michal Pěchouček, uzavřel nový fond ve výši 400 milionů dolarů, které má připravené na investice do kyberbezpečnostních startupů.

– Česká IT společnost eMan zakládá vlastní investiční fond, jednotky až desítky milionů korun bude investovat do dvou až tří startupů ročně z oblasti fintechu či digitalizace.

– ESA BIC Czech Republic zaměřený na kosmické technologie podpoří 40 nových projektů.

– Tuzemský fond Nation 1 spouští program pro začínající startupy a nabízí investice 1,5 milionu eur (38 milionů korun), přihlášky se uzavírají 6. 1. 2022.

– Estonský akcelerátor a investiční fond Startup Wise Guys spouští nový akcelerační program Jump for CEE, podpořené startupy se nemusí vzdávat své ekvity a program je částečně financován s podporou programu Impact Challenge Google.org.

Listopad

– Prodej Twista za více než dvě miliardy korun do rukou australského Zipu je hotov.

– Investiční skupina Miton vidí v krypto světě obrovský potenciál a je připravena do něj investovat přes miliardu korun, stovky milionů už vložila do několika startupů.

– Miton chce zároveň modernizovat tuzemské restaurace, 15 milionů korun posílá do pokladního systému Septim.

– Skupina Emma Capital jednoho z nejbohatších Čechů Jiřího Šmejce koupila nadpoloviční podíl v tuzemském Mailstepu, transakce ve stovkách milionů korun má být největší dokončenou akvizicí tuzemské online logistiky.

– Majitele za stovky milionů korun mění také bulharsko-český Sciant, jenž svůj globální byznys řídí z Olomouce.

– Kolo Series A oznamuje startup Merxu, který spoluzakládal Václav Liška z investiční skupiny Leverage, investují Prosus Ventures, Accel Ventures a Point Nine Capital.

– Fond Springtide Ventures spadající do KKCG Karla Komárka se účastní investičního kola ve výši 7,4 milionu dolarů (166 milionů korun) do izraelského startupu Shield-IoT, kolo vedl Nextleap Ventures s přispěním většiny původních investorů.

– Český startup Snuggs získává 40 milionů korun, s původními investory Nation 1 a Martinem Rozhoněm se spojila ještě investiční skupina Wood & Company.

– Celkem 1,5 milionu eur, zhruba 38 milionů korun, získalo tuzemské Mutumutu, podíl ve firmě navyšuje stávající francouzský investor Société Générale Assurances.

– Česká automobilka Zebra získává investici 30 milionů korun od skupiny andělských investorů Venture Club.

– Vyšší stovky tisíc eur, tedy nižší desítky milionů korun, do tuzemského startupu Realpad vkládá skupina andělských investorů Garage Angels, které reprezentuje například Jiří Hlavenka nebo Karel Obluk.

– Prusa Research zakladatele Josefa Průšy za desítky milionů korun kupuje 80% podíl ve společnosti Trilab.

– U krále 3D tisku ještě zůstaneme – akcelerátorem PrusaLab už prošly první startupy, Posedla navíc získávají investici 15 milionů korun.

– Angel investor Martin Rozhoň investuje několik jednotek milionů korun do e-commerce projektu Puravia.

– Brněnský BuiltMind nabírá akcelerační investici 200 tisíc eur (5 milionů korun) od tuzemského fondu Nation 1, startup se chystá na seed kolo.

– Y Soft Ventures po delší době oznamuje novou investici, střední miliony korun posílá do brněnského startupu Arbo Technologies a zároveň otevírá vlastní mentoringové Startup Studio.

– Andělský fond skupiny Depo Ventures investuje téměř 500 tisíc dolarů (12 milionů korun) do německého startupu Evitado, přidal se také akcelerátor Berkeley Skydeck a další andělé.

– Litevský startup Kevin, který působí také na českém trhu, získal od investorů deset milionů dolarů (225 milionů korun).

– Jan Barta s Dušanem Šenkyplem z Pale Fire Capital k sobě nalákali dalšího manažera z Alzy, Jiří Ponrt jim povede finance.

– Nalákat k investování do startupů více žen chce Lumus Investment Collective, sdružuje už přes 250 andělských investorek z celého regionu.

Prosinec

– České Credo Ventures se účastní Series B do slovenského startupu Photoneo ve výši 21 milionů dolarů (475 milionů korun), kolo vede IPM Group s přispěním Across, Venture to Future Fund, Earlybird, AI Capital a všech původních investorů.

– Credo se podílí také na investici do dalšího původem slovenského startupu Surglogs, jenž získal 10,5 milionu dolarů (240 milionů korun) i od finského fondu OpenOcean a původních investorů.

– Rockaway Blockchain Fund se podílí na investici do startupu 1Inch Network, který nabírá 175 milionů dolarů (čtyři miliardy korun), český fond přispěl svou dosud nejvyšší sumou – do firmy poslal pět milionů dolarů (více než 100 milionů korun).

– Mews získal strategickou investici od Salesforce Ventures, investiční odnož globálního technologického obra do firmy vkládá jednotky milionů dolarů (desítky až nízké stovky milionů korun) – nejde přitom o očekávané kolo Series C.

– Tuzemské Trivi získává 40 milionů korun od skupiny Monetica, která se přidává k zakládajícím investorům Michalu Drozdovi a Radku Stavinohovi.

– Pale Fire Capital kupuje za desítky milionů korun 83% podíl ve španělském online srovnávači pojištění Arpem Networks, pro investiční skupinu jde o pokračování návratu ke kořenům.

– Český Bridgewater mění většinového majitele, 75% podíl si podle odhadu za stovky milionů korun kupuje slovenská společnost Titans Freelancers, kterou nedávno podpořil Sandberg Capital.

– Lighthouse Ventures investuje tři miliony eur (75 milionů korun) do německého startupu Grovy.

– Desítky milionů korun posílá do českého startupu Cyrkl společnost Kahikatea podnikatele a zakladatele datového startupu Qminers Miloše Krejníka.

– Tuzemské J&T Ventures vkládá desítky milionů korun do startupu Wultra.

– České Tensor Ventures a Michael Rostock-Poplar investují 18,75 milionu korun do společnosti UltimateSuite, valuace je ve výši 10 milionů eur (250 milionů korun).

– Andělský investor Michal Dědek, respektive jeho skupina SFG Holding, do Edhance posílá 1,3 milionu korun, dalších 3,2 milionu přidává Karel Janeček známý jako spoluzakladatel společnosti RSJ, celkem již firma od investorů získala 15 milionů korun.

– Investiční skupina Miton posílá blíže nespecifikované jednotky milionů korun do pražského startupu Behavera.

– Heureka a fond Nation 1 vkládají 2,5 milionu korun do startupu Disivo, připravuje se na větší investiční kolo, ve kterém chce nabrat 40 milionů.

– Startup Campiri, jenž zainvestoval i Miton, za jednotky milionů korun kupuje portál DoKempu.cz.

– Akcelerátor Pilulka Lab podpořil první startup a jednotky milionů korun posílá do startupu Carebot, akcelerátor ve firmě drží sedm procent.

– Startup Mileus zakladatele Liftaga Juraje Atlase získává 100 tisíc eur (2,5 milionu korun) od andělského fondu Grouport skupiny Depo Ventures, další část kola bude tvořit syndikát pro andělské investory ve výši 300 tisíc eur (7,6 milionu korun).

– Fond V-Sharp Alpha Michala Menšíka a Zdeňka Šoustala spojuje síly s akcelerátorem xPORT VŠE, chce podpořit nadějné univerzitní startupy.

– Pět projektů si rozdělí 3,5 milionu korun z programu Prototypuj a ověřuj, za nímž stojí Brno a Jihomoravský kraj.

– Mateřský podnik karlovarského filmového festivalu KVIFF Group, jehož akcionářem je Rockaway Capital, se stává majoritním vlastníkem Aerofilms.

– ČEZ ESCO, inovativní divize energetického gigantu, kupuje pražské kancelářské studio Capexus.

***

Našli jste v seznamu chybu, něco vám v něm chybí nebo máte jakýkoliv feedback? Napište nám na peter@cc.cz.

